Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка

В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него должны были войти латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Гуцериев. Второй пакет документов на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

В конце июня стало известно, что Сбербанк начал переговоры о продаже украинской "дочки" с новыми инвесторами. Сейчас на покупку украинского Сбербанка претендует гражданин Белоруссии и Кипра Виктор Прокопеня. Прокопеня является основателем компании Viaden Media (была продана израильскому миллиардеру Тедди Саги), компании exp (capital), занимающейся разработкой решений для алгоритмической торговли финансовыми инструментами, учредителем белорусского офиса мобильных разработок группы компаний IG (британский финансовый брокер) и инвестиционной компании VP Capital, фокусирующийся на технологическом секторе.