Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов

По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Анна Нетребко, Филипп Киркоров и Тимати возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, опубликованном в понедельник.

Первое место заняла оперная певица Нетребко. По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларов. На втором месте расположился Филипп Киркоров - эстрадный певец получил 7,4 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Тимати (6,6 миллиона долларов).

За ними следуют Дима Билан, Григорий Лепс (каждый заработал по 6 миллионов долларов) и группа "Би-2" (5,7 миллионов долларов).

В рейтинг также попали Сергей Шнуров и Земфира, каждый из которых заработал по 5 миллионов долларов, Николай Басков с 4,3 миллионами долларов, рэперы Баста (2,6 миллиона долларов) и Oxxxymiron (1,3 миллиона долларов).

При составлении рейтинга учитывались годовой доход музыкантов, частота упоминаний в СМИ и на ТВ, а также количество запросов имени исполнителя в интернете.