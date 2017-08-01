Рынок акций РФ нейтрально отреагировал на новости о санкциях

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ нейтрально отреагировал днем во вторник на заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о введении санкций против России.

Несмотря на эти заявления, рынок акций продолжает рост, подогретый подъемом мировых площадок и нефти. К 11:35 МСК индекс ММВБ вырос до 1939,81 пункта (+1,1%), индекс РТС - до 1020,85 пункта (+1,4%), основные фишки на Московской бирже подорожали в пределах 2,2%.

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - заявил Пенс журналистам во вторник в Тбилиси.

По его словам, закон о санкциях против России дает возможность президенту и Государственному департаменту США осуществлять более гибкую политику. "Подписание Конгрессом и президентом законопроекта о санкциях против России означает, что мы выступаем с единой позиции. Президент Трамп заявил в Варшаве, что Россия вновь продолжает поддерживать террористические государства Иран и Северную Корею", - сказал М.Пенс.

Между тем, в воскресном интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть и дополнительные варианты ответов на недружественные действия Вашингтона в дополнение к решению о сокращении штата сотрудников американских дипмиссий и запрете на использование ими ряда объектов недвижимости в Москве, однако пока не считает это целесообразным.