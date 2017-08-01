Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
Экономика Банкротство "Трансаэро"

ВВС США купят заказанные "Трансаэро" "Боинги"

Самолеты отправятся в авиапарк президента страны

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В командовании ВВС США в рамках плана по модернизации авиапарка президента страны завершают переговоры по покупке двух самолетов Boeing 747-8, которые в свое время предназначались для российской авиакомпании "Трансаэро", сообщили во вторник американские СМИ.

Портал DefenseOne приводит слова представителя ВВС Энн Стефанек, пояснившей, что "идет работа по финальным этапам согласования сделки по двум пассажирским самолетам Боинг 747-8". По данным СМИ, о заключении соглашения с компанией Boeing может быть объявлено уже на этой неделе. О сумме сделки, как ожидается, не будет сообщаться, однако специалисты оценивают стоимость каждого из самолетов в $386,6 млн. Источники DefenseOne отмечают, что ВВС, судя по всему "заключат выгодную сделку".

Речь идет о самолетах, которые первоначально были заказаны в 2013 году российской авиакомпанией "Трансаэро". Однако в итоге они не были переданы заказчику в связи с его банкротством и остались в США.

Самолеты были законсервированы на специальном объекте в пустыне Мохаве, так как сухой воздух там защищает авиалайнеры от коррозии. В преддверии заключения соглашения были проведены летные испытания обоих "Боингов".

По имеющимся у СМИ открытым данным, самолеты N894BA и N9895BA в последний раз поднимались в воздух в феврале этого года.

Ожидается, что самолеты будут модифицированы, после чего их включат в авиапарк президента США.

Ранее президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что принятая до его прихода ко власти программа по модернизации президентского авиапарка - слишком дорогостоящая и призвал искать более дешевые варианты.

Теги: США, Боинг, Boeing, Трансаэро
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Ранее в банк была введена временная администрацияПодробнее
"Ашан" в 2016 году впервые сократил выручку в России"Ашан" в 2016 году впервые сократил выручку в России
Сеть работает на российском рынке с 2002 годаПодробнее
Кофе в России к Новому году подорожает на 20%Кофе в России к Новому году подорожает на 20%
Как ожидается, меньше всего подорожание напитка будет заметно в кофейнях - там рост цен составит примерно 10%Подробнее
С 2015 года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотовС 2015 года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов
По мнению "Росавиации", эта цифра слишком мала, чтобы объяснить причину дефицита летного состава в РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФВ РоссииЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаВ РоссииИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеров

Корреспондента "Новой газеты" выдворят из России

Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в стране Подробнее

ВВС США купят заказанные "Трансаэро" "Боинги"

Самолеты отправятся в авиапарк президента страны Подробнее

Тиллерсон заявил о доверии со стороны Трампа

Организаторы молитвенного стояния против "Матильды" назвали число участников

Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле

Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФПо словам госсекретаря США, лидер не в восторге от предложенного Сенатом законопроекта, но готов подписать его Подробнее

Тиллерсон рассказал об отношениях США и РФ в "непростой период"

Полицейские в Армении установили личность убившего четырех человек на похоронах

Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ

Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФВ НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26 Подробнее

Что произошло за день: вторник, 1 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи