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США рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем

Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризиса

США рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Министр финансов США Стив Мнучин, вице-председатель КНР Ван Ян и министр торговли США Уилбур Росс (слева направо) на американо-китайской экономической встрече
Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп близок к тому, чтобы поручить своему торговому представителю Роберту Лайтхайзеру начать расследование в отношении торгово-экономических отношений с Китаем, сообщили СМИ со ссылками на представителя американской администрации.

О решении начать расследование с применением статьи 301 Закона США о торговле от 1974 года может быть объявлено уже на текущей неделе, отмечается в сообщениях.

Эта статья позволяет президенту вводить дополнительные торговые тарифы в отношении "несправедливых торговых партнеров".

Трамп неоднократно заявлял о недовольстве торгово-экономическими связями с Китаем, обвиняя его в демпинге на свои экспортные товары, искусственном занижении курса китайской национальной валюты и в существующем дефиците в двухсторонней торговле.

Одновременно Вашингтон увязывает американо-китайские торгово-экономические отношения с недостаточным, по мнению США, давлением Пекина на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы. Это, как заявляли американские представители, может сказаться на двухсторонних торговых связях с Китаем.

Северокорейская ракетно-ядерная программа никак не связана с вопросами, касающимися китайско-американской торговли, заявил ранее замминистра коммерции Китая Цянь Кэмин.

"Мы считаем, что ядерная проблема Северной Кореи и китайско-американская торговля - вопросы, которые находятся в двух абсолютно разных областях. Они не связаны друг с другом. Они не должны обсуждаться вместе", - заявил чиновник на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что Китай продолжит совместно с мировым сообществом работать над обеспечением денуклеаризации Корейского полуострова, "Китай также готов работать с американской стороной над более сбалансированным развитием торговых отношений".

Теги: США, Китай
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