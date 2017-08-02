Рынок акций РФ открылся ростом РТС и ММВБ на 0,1-0,2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на открытии торгов в среду сохранил позитивный импульс на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и ослабления рубля; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1944,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1015,05 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 60,48 рубля (+0,13 рубля).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "РусАла" (+2%, до 34,12 рубля - максимум с начала февраля).

Просели акции "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и приблизился к отметке 22000 пунктов, хотя многие аналитики сомневались в том, что ее удастся достигнуть в этом году. Подъем сдерживали упавшая нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне.

В Азии в среду преобладает рост индексов, дорожают акции технологических компаний благодаря сильной отчетности американской Apple Inc.

Нефть утром в среду дешевеет вторую сессию подряд, однако уровень цен примерно на $0,5 выше, чем при закрытии российского рынка акций накануне. Снижение вызвано сигналами увеличения добычи государствами ОПЕК, пишет MarketWatch.