Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в Приморье
Экономика

Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. увеличил чистый убыток во втором квартале 2017 года на 1,8% из-за быстрого роста затрат, до $336 млн, или $2,04 на акцию, хотя выручка компании выросла более чем вдвое. Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, включая июль-сентябрь 2016 года.

Вместе с тем убыток оказался заметно меньше, чем опасались аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence: их консенсус-прогноз предполагал потерю $437 млн во II квартале.

Квартальная выручка автопроизводителя подскочила почти на 120% в годовом выражении - до $2,79 млрд, говорится в отчетности Tesla. Рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне $2,52 млрд.

В том числе доходы автомобилестроительного подразделения увеличились на 93%, генерации и хранения электроэнергии - в 73 раза.

Совокупные операционные расходы подскочили на 77%, до $907,5 млн.

Свободный денежный поток Tesla остается отрицательным - $1,16 млрд в минувшем квартале против $144,4 тыс. годом ранее.

Эксперты обеспокоены тем, что Tesla не обрисовала потенциальные последствия, связанные с новыми правилами отражения выручки, хотя эти правила затронут все источники роста продаж Tesla. В компании утверждают, что оценка этих последствий еще не завершена. Другие автоконцерны США, включая Ford Motor Co. и General Motors Co. (GM), отреагировали на изменения быстрее, причем GM оценила отрицательный эффект от них в $1 млрд.

Кроме того, тревогу у аналитиков и инвесторов вызывает свободное обращение главы Tesla Илона Маска с данными о предварительных заказах на новый седан Tesla Model 3, стартовая цена которого составляет $35 тыс. Маск утверждал, что число заказов превысило 500 тыс., хотя изначально Tesla объявляла лишь о 373 тыс. В среду он признал, что Tesla получила 518 тыс. заявок, но некоторые из них были затем аннулированы, поэтому итоговое число - 455 тыс. Не исключено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США снова заинтересуется небрежными заявлениями Tesla.

Акции Tesla подорожали на 7,5% на электронных торгах в четверг. Капитализация компании подскочила более чем на 50% с начала года, до $52,5 млрд.

Теги: Tesla
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляцияВ Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция
Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%Подробнее
Евро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября
Доллар поднялся выше 60,6 рубляПодробнее
США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемСША рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем
Расследование может начаться на фоне очередного корейского кризисаПодробнее
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роумингаФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" из-за национального роуминга
Операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этогоПодробнее
Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
По данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларовПодробнее
Срок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталейСрок выхода нового iPhone оказался под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Эксперты ожидают, что поставки нового смартфона начнутся не традиционно в сентябре, а в октябреПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила""Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"
Ранее новый владелец сети, которому также принадлежат "М.Видео" и "Эльдорадо", планировал сохранить интернет-магазин "Техносилы"Подробнее
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" СбербанкаНацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка
В НБУ заявили, что они не предоставили нужные документыПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняютсяПодробнее
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"
Ранее в банк была введена временная администрацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Хасан Рухани вступил в должность президента на второй срок

Москвоские власти передумали закрывать центральный участок "зеленой" ветки метро 6 августа

Совет по правам человека встал на защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Рейтинг "Единой России" превысил 50%

Взрыв школы в Миннеаполисе

Взрыв школы в Миннеаполисе5 фото

Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций

По его словам, компания будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия санкций Подробнее

Сотрудников университета в Волгограде эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Пострадавший от взрыва при распилке мины житель Еревана скончался в больнице

Facebook опередил Twitter по упоминаемости в СМИ в июле

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахУченые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д. Подробнее

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для жизни в 2100 году из-за изменения климата

Рубль опустился к доллару и евро в четверг утром на дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2%

Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции