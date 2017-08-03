Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. увеличил чистый убыток во втором квартале 2017 года на 1,8% из-за быстрого роста затрат, до $336 млн, или $2,04 на акцию, хотя выручка компании выросла более чем вдвое. Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, включая июль-сентябрь 2016 года.

Вместе с тем убыток оказался заметно меньше, чем опасались аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence: их консенсус-прогноз предполагал потерю $437 млн во II квартале.

Квартальная выручка автопроизводителя подскочила почти на 120% в годовом выражении - до $2,79 млрд, говорится в отчетности Tesla. Рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне $2,52 млрд.

В том числе доходы автомобилестроительного подразделения увеличились на 93%, генерации и хранения электроэнергии - в 73 раза.

Совокупные операционные расходы подскочили на 77%, до $907,5 млн.

Свободный денежный поток Tesla остается отрицательным - $1,16 млрд в минувшем квартале против $144,4 тыс. годом ранее.

Эксперты обеспокоены тем, что Tesla не обрисовала потенциальные последствия, связанные с новыми правилами отражения выручки, хотя эти правила затронут все источники роста продаж Tesla. В компании утверждают, что оценка этих последствий еще не завершена. Другие автоконцерны США, включая Ford Motor Co. и General Motors Co. (GM), отреагировали на изменения быстрее, причем GM оценила отрицательный эффект от них в $1 млрд.

Кроме того, тревогу у аналитиков и инвесторов вызывает свободное обращение главы Tesla Илона Маска с данными о предварительных заказах на новый седан Tesla Model 3, стартовая цена которого составляет $35 тыс. Маск утверждал, что число заказов превысило 500 тыс., хотя изначально Tesla объявляла лишь о 373 тыс. В среду он признал, что Tesla получила 518 тыс. заявок, но некоторые из них были затем аннулированы, поэтому итоговое число - 455 тыс. Не исключено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США снова заинтересуется небрежными заявлениями Tesla.

Акции Tesla подорожали на 7,5% на электронных торгах в четверг. Капитализация компании подскочила более чем на 50% с начала года, до $52,5 млрд.