Миноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банка

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Миноритарий банка "Югра" Андрей Коршунов подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность главы временной администрации банка Дмитрия Онегина и решить вопрос о его уголовном преследовании, говорится в заявлении пресс-службы основного собственника банка Алексея Хотина.

"В отсутствие каких-либо первичных учетных документов, вопреки возражениям сотрудников бухгалтерии банка, письменно уведомлявших его о преступных действиях, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Коршунова, которому принадлежит 1% акций "Югры".

По мнению миноритарного акционера, балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка была снижена в три раза - до 5,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей. Коршунов сообщил, что кадастровая стоимость этих объектов более чем на 2,5 млрд рублей выше установленной приказами Онегина. По данным Коршунова, "многие приказы проводились "задним числом", чтобы руководство Центрального банка могло подготовить ответ на протесты Генпрокуратуры".

Миноритарий ссылается на приказ Онегина от 27 июля 2017 года, прямо обязывающий осуществить задним числом (21 июля) корректирующие бухгалтерские записи. "Эти действия свидетельствуют о прямом руководстве Онегиным должностными лицами Банка России", - говорится в обращении в Генпрокуратуру, на которое ссылается пресс-служба Хотина.

Коршунов попросил провести проверку изложенных им фактов, истребовать все документы, послужившие основанием отзыва у банка лицензии, и направить материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Онегина по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия - ИФ).

ЦБ РФ отозвал лицензию "Югры" с 28 июля. До этого, с 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице АСВ, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Банк пытается оспорить в суде введение временной администрации и моратория.