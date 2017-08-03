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Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка

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Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка
Фото: Zuma/TASS

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из НБУ заявку о приобретении украинского ПАО "Сбербанк", сообщили агентству "Интерфакс" в компании.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем", - сказали в VP Capital.

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Как отметили в компании, "очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов". "Мы по прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", - добавили там.

В VP Capital подчеркнули, что заявка была отозвана по собственной инициативе компании. "Причина отзыва заявки - наша внутренняя", - сказали там.

При этом в компании прокомментировали недавний отказ НБУ по заявке Саида Гуцериева и Григория Гусельникова. "Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с их заявкой", - добавили там.

Говоря о покупке белорусского банка "Паритетбанк" в VP Capital сообщили, что "Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь".

Как сообщалось, гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня 30 июня подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на согласование опосредованной (через Паритетбанк) покупки 100% акций украинского Сбербанка. Также сообщалось, что VP Capital подала в регулирующие органы Беларуси документы, необходимые для приобретения 99,83% акций Паритетбанка за $50 млн.

Прокопеня является основателем ряда финансовых и инвестиционных компаний. По данным VP Capital, ранее он выступал как соинвестор с Саидом Гуцериевым по некоторым проектам, а в настоящее время имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых, которые реализуются в партнерстве с основанным ею инвестфондом Larnabel Enterprises.

В то же время VP Capital ранее отмечала, что сделка по покупке Прокопеней украинской "дочки" Сбербанка не предусматривает партнерства с Гуцериевым. Паритетбанк - 15-й банк Беларуси по объему активов, основан 15 мая 1991 года, имеет около 25 отделений.

Теги: Украина, Сбербанк
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