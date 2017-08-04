"Роснефть" в апреле выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в $1 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" в апреле 2017 года в рамках контракта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в сумме $1,015 млрд, следует из отчета российской компании по МСФО. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае $500 млн, в ноябре два аванса на $500 млн и $205 млн, в декабре $280 млн.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания продолжит наращивать сотрудничество с Венесуэлой в сфере топливно-энергетического комплекса.

"Это страна с запасами углеводородов номер один в мире. И с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремиться работать в этой стране. Мы политикой не занимаемся. Мы развиваем добычные проекты на территории Венесуэлы. В настоящее время мы добываем 9 млн тонн нефти в год. Занимаемся трейдингом венесуэльской нефти. И, как я неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем. Мы будем работать с Венесуэлой и будем наращивать объемы нашего сотрудничества в сфере ТЭК", - сказал он.

"Роснефть" реализует совместно с PDVSA 5 проектов разведки и добычи на территории Венесуэлы: 4 проекта в стадии добычи - PetroMonagas (доля "Роснефти" 40%), PetroPerija (40%), PetroVictoria (40%) и Boqueron (26,67%), один проект в стадии опытно-промышленной разработки - PetroMiranda (32%).

Как следует из годового отчета "Роснефти", добыча нефти по проектам компании в Венесуэле в 2016 году составила 8,4 млн тонн, доля НК - 2,67 млн тонн, что на 60% больше показателя 2015 года. Рост добычи в доле "Роснефти" обусловлен увеличением участия в проекте доли в проекте PetroMonagas с 16,67% до 40%, а также наращиванием добычи в СП PetroMiranda.