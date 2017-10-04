"Аэрофлот" решил приостановить финансирование "ВИМ-Авиа"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает финансирование перевозок проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, сообщил "Интерфаксу" источник в "Аэрофлоте".

"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации подписать и сверить платежи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Росавиация не дает документов по сверке платежей, которые получает "ВИМ-Авиа". Источник также напомнил, что существует директива правительства, подписанная вице-премьером Аркадием Дворковичем, согласно которой Росавиация обязана сверять и подписывать документы о поступлении платежей.

"Аэрофлот" финансирует перевозки пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями, из средств, получаемых с иностранных авиакомпаний за пролет по так называемым транссибирским авиатрассам ("роялти"). "Аэрофлот" является получателем этих средств, перечисляет их Росавиации, которая, в свою очередь, финансирует перевозки "ВИМ-Авиа". Ранее сообщалось, что на финансирование перевозок авиакомпании потребуется 1,8 млрд руб.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.