Москва и Тегеран согласовали документы по поставкам иранской нефти

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Москва и Тегеран согласовали все основные документы по поставкам иранской нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Между нашими странами действует меморандум о сотрудничестве, он предполагает поставки нефти и использование средств от поставок нефти на покупку российских товаров и услуг. В настоящее время мы успешно с нашими иранскими коллегами согласовали все необходимые документы, касающиеся нормативного регулирования этих вопросов, и мы надеемся, что в ближайшее время - в течение месяца мы выйдем уже на реализацию конкретных сделок в этом вопросе", - сказал он.