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СМИ узнали о планах Трампа начать выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент США планирует вскоре объявить о необходимости выйти из соглашения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намеревается на следующей неделе сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения, сообщает в четверг газета The Washington Post.

При этом издание ссылается на источники, которые предпочли остаться анонимными, поскольку Д.Трампу лишь предстоит объявить о таком решении, а детали предстоящих мер со стороны администрации США еще не проработаны.

Издание напоминает, что 15 октября истекает срок, до которого Трамп должен представить конгрессу США свою оценку того, соблюдает ли Тегеран условия соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По данным ряда источников, важнейшие советники Трампа в сфере национальной безопасности рекомендовали ему к этой дате объявить о необходимости аннулировать соглашение.

Газета уточняет, что в том случае, если Трамп заявит о необходимости аннулировать соглашение, этот шаг не будет означать немедленного разрыва соглашения со стороны Вашингтона. При таком развитии событий конгресс в течение следующих 60 дней будет рассматривать варианты дальнейших действий. Однако возможное заявление Трампа также теоретически может привести к возобновлению санкций Вашингтона против Тегерана, ранее снятых в связи с действием СВПД, напоминает The Washington Post.

Также ожидается, что 12 октября Д.Трамп выступит с речью о перспективах новой, более масштабной стратегии в отношении Ирана.

В то же время, как отмечают некоторые источники издания, пока что Трамп будет воздерживаться от того, чтобы рекомендовать конгрессу возобновить действие санкций против Ирана.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Ранее это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны Д.Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг журналистам, что президент "принял решение (касательно Ирана - ИФ), и он объявит об этом в подходящее время". "Основное внимание, которое он уделяет, это всеобъемлющей стратегии по взаимодействию с Ираном", - подчеркнула она.

Теги: США, Иран
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