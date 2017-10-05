АФК "Система" сделала "Роснефти" предложение по мировому соглашению

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АФК "Система" сделала предложение "Роснефти" по мировому соглашению по иску на 170,6 млрд рублей, сообщил журналистам основной владелец и председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков.

"Да, делали. Ясность в этом есть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Евтушенков отметил, что рассчитывает на мирный исход переговоров с "Роснефтью".

Между тем, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал "Интерфаксу", что он пока не в курсе каких-либо предложений "Системы" относительно мирного урегулирования спора с "Роснефтью".

"Роснефть" подала иск к "Системе" на 170,6 млрд рублей, обвинив АФК в нанесении убытков "Башнефти" в ходе ее реорганизации в 2013-2014 гг. (тогда "Система" контролировала башкирскую компанию, которая впоследствии была национализирована, а затем продана "Роснефти"). Суд первой инстанции 23 августа удовлетворил иск "Роснефти" частично, определив сумму убытков в 136,3 млрд рублей.

В апелляции решение обжаловали и "Система", и "Роснефть", которая рассчитывает на полное удовлетворение своих претензий к АФК.