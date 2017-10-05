Сечин отказался считать обращение "Системы" предложением об урегулировании

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" не может рассматривать предложение АФК "Система" (MOEX: AFKS) как предложение об урегулировании, все в рамках судебных решений, сообщил журналистам глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"Единственное официальное предложение, которое мы получили от "Системы" касалось проведения некоего коммерческого арбитража, но коммерческий арбитраж обычно проводят в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом", - сказал он.

"Это предложение мы не можем расценивать как какое-то предложение об урегулировании. Тем более у нас есть судебное решение, начинать новые процедуры абсолютно неприемлемо. Я бы не считал, что это официальное предложение об урегулировании. Нормальный прогноз, в рамках судебных решений", - отметил Сечин.

Ранее в четверг основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков сообщил журналистам, что АФК сделала предложение "Роснефти" по мировому соглашению по иску на 170,6 млрд рублей.

"Роснефть" подала иск к "Системе" на 170,6 млрд рублей, обвинив АФК в нанесении убытков "Башнефти" в ходе ее реорганизации в 2013-2014 гг. (тогда "Система" контролировала башкирскую компанию, которая впоследствии была национализирована, а затем продана "Роснефти"). Суд первой инстанции 23 августа удовлетворил иск "Роснефти" частично, определив сумму убытков в 136,3 млрд рублей.

В апелляции решение обжаловали и "Система", и "Роснефть", которая рассчитывает на полное удовлетворение своих претензий к АФК.