ЦБ РФ изучит сделку по покупке банком "Открытие" акций QIWI

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Временная администрация в лице ЦБ РФ изучает детали сделки по покупке банком "Открытие" акций класса "B" группы QIWI, по результатам чего подтвердит ее или пересмотрит, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Сделка была заключена до введения временной администрации в банк "Открытие". Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек. По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена", - отметили в ЦБ.

Банк "Открытие" в начале августа 2017 года приобрел 12,2% акций QIWI класса "B" на общую сумму $99,5 млн. Доля группы "Открытие" в акциях QIWI класса "B" выросла с 8,85% до 21,05%. Доля "Открытия" в общем уставном капитале QIWI составила 15,66%.

Генеральный директор и основной собственник QIWI Сергей Солонин сообщил журналистам в четверг, что ведутся переговоры об увеличении доли санируемого банка "Открытие" в группе QIWI. "У нас ведутся переговоры о продолжении стратегического партнерства, возможно, этот пакет (банка - прим. ИФ) будет увеличен. Это, скорее, к временной администрации вопрос", - сказал С.Солонин.

Он отметил, что пока акции QIWI с других структур группы "Открытие" на санируемый банк не переводятся.

ЦБ РФ в конце августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие", ввел в него временную администрацию.

"Открытие Холдинг" и Otkritie Investments Cyprus Ltd 16 июня выставили оферту на приобретение не более 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса "B" группы QIWI по цене $28 за акцию на сумму до $694 млн. Однако оферта "Открытия" была признана несостоявшейся из-за невыполнения минимальных условий сделки.

Основным акционером QIWI является ее генеральный директор Солонин, он через Saldivar Investments Limited на конец 2016 года владел 19,6% уставного капитала компании (59,3% голосов). Группе "Открытие" по итогам 2016 года принадлежало 6,7% капитала (1,8% голосов), группе Mitsui - 2,8% капитала (8,6% голосов).

QIWI - ведущий платежный сервис нового поколения с платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков, более 162 тыс. терминалов и точек приема платежей.