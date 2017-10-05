В Госдуме заявили о намерении законодательно определить понятие "токен"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Понятие "токен" может быть определено законодательно, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме Finopolis-2017.

"Готовы определять, что такое "токен". В принципе подходы уже есть. Главное - вместе с вами, квалифицированными юристами, дать соответствующие формулировки, учитывая международный опыт. Я уверен, что ваш багаж, наш багаж позволит эту несложную работу выполнить", - сказал депутат.

Он добавил, что в понедельник в Госдуме пройдет экспертный совет по финансовым технологиям.

Токен - цифровой актив, часто используется компаниями при размещении на бирже с целью проведения сделок с использованием криптовалют.

Директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов отметил, что еще предстоит уточнить ряд понятий в финтехнологиях.

"Какие-то вещи действительно, может быть, стоило уточнить. То же самое ICO. У нас даже применительно к тому, что у нас будет проект "песочницы". А что такое ICO? А вот правовая составляющая слова "токен"? Что это такое? Это ваше право или просто набор цифр? На эти вопросы нет пока ответов. Мы можем завлечь людей, предложив им хорошую конфетку, но не найдя тот ответ, который мы в конечном итоге должны будем дать всему окружению. Мы с вами еще обязаны в этом направлении поработать", - подчеркнул Гузнов.

Он отметил, что ему сама идея создания регуляторной "песочницы" нравится. "В ЦБ мы эту идею пробуем осмыслить, реализовать и подготовили соответствующее нормативно-правовое регулирование, сейчас уже переходим к стадии такого эмпирического воплощения такой "песочницы". Готово ли законодательство, готов ли федеральный законодатель создать соответствующие условия?" - сказал глава юридического департамента ЦБ.

Руководитель департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ Алиса Мельникова добавила, что регуляторная "песочница" будет запущена в 2017 году.