Volvo прекратил работу с автодилером "Независимость"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российское представительство шведского автопроизводителя Volvo ООО "Вольво Карс" приняло решение о прекращении сотрудничества с ГК "Независимость", говорится в сообщении Volvo.

"В настоящее время дилерский центр "Независимость" (ООО "АА Независимость Премьер Авто") не имеет возможности размещать заказы на автомобили и запасные части Volvo", - отмечают в компании.

При этом для сервисного обслуживания, а также по вопросам приобретения автомобилей Volvo в компании рекомендуют обращаться "к другим официальным дилерам Volvo Cars".

С 1 октября контракт с "Независимостью" разорвала компания BMW.

Сообщения о банкротстве "Независимости"

Ранее Газпромбанк (ГПБ) уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ряда компаний группы "Независимость", разместив 11 уведомлений "в связи с наличием признаков банкротства". Уведомления касаются компаний группы "Независимость" в Москве, Екатеринбурге и Уфе.

В самой "Независимости" "Интерфаксу" тогда заявили, что находятся в процессе переговоров с банком. "Скорее всего, это обычная техническая процедура банка, когда он выпускает "уведомление о намерении" обратиться в суд с заявлением о банкротстве по конкретному кредитному договору. Это не означает непосредственной подачи заявления и начала процедуры банкротства", - сказал представитель дилера, не предоставив других комментариев.

При этом в июне 2015 г. сообщалось, что ГК "Независимость" реструктурировала задолженность перед Газпромбанком на 2,6 млрд руб. По данным "Коммерсанта", кредит "Независимости" в ГБП тогда был продлен как минимум до 2019 г.

Вместе с тем, по словам источников "Интерфакса" в автодилерской отрасли, компания испытывает проблемы с финансированием, уже закрылся ряд дилерских центров, в том числе Land Rover, Volvo и Volkswagen в Москве, а также центры в Уфе и Екатеринбурге. "По другим центрам этих брендов решения либо уже приняты, либо находятся в стадии принятия", - сказал собеседник агентства, добавив, что дилерские предприятия будут закрыты в октябре. В самой "Независимости" это не подтверждали.

"Акционеры компании приняли решение сосредоточить продажи Audi в двух автоцентрах в Москве. В данный момент мы завершаем второй этап оптимизации. Это связано в первую очередь с тем, что ГК "Независимость" концентрирует свои усилия на увеличении прибыльности бизнеса", - отмечал представитель компании, добавив, что "необходимость смены локаций связана также со спецификой автомобильного рынка".

"В сложных для дилеров экономических условиях мы предпочитаем отказаться от невыгодных локаций в пользу новых, потенциально более комфортных для ведения бизнеса мест", - указал он, отметив также, что компания "формирует дилерские центры кластерного типа, где будет представлено по несколько брендов автомобилей". "Согласно новой стратегии группы, некоторые бренды будут представлены только в российских регионах", - сказал он, не приведя других подробностей.

В то же время еще один источник "Интерфакса" говорил, что акционер "Независимости" - инвестиционная компания А1 - отказалась финансировать автодилера и не будет препятствовать банкротству компании, если кто-то из контрагентов инициирует этот процесс. "Среди возможных вариантов развития событий есть продажа компании, однако, скорее всего, это будет делаться по частям - претендентов на весь бизнес целиком нет", - сказал собеседник "Интерфакса".

В свою очередь представитель А1 отмечал, что "ситуация в отрасли хоть и выправляется, но последствия трехлетнего кризиса еще чувствуются". "Ведется работа по реструктуризации текущей задолженности ГК "Независимость". Автодилер работает в партнерстве с банками-кредиторами для реализации оперативных и стратегических инициатив, направленных на стабилизацию финансового положения группы. Компании группы имеют позитивный опыт преодоления подобных ситуаций", - сказал он.

При этом сумму реструктурируемой задолженности, а также названия банков в компании не называют.

Согласно информации о залогах в системе "СПАРК-Интерфакс ", среди банков-кредиторов юрлиц, владельцем которых является кипрская Independence Holdings Limited, есть Альфа-банк, Промсвязьбанк , банк "Международный финансовый клуб".

В феврале 2017 г. сообщалось, что акционеры ГК "Независимость" приняли решение о дополнительном финансировании компании и назначении нового генерального директора. "Данное решение позволит обеспечить необходимый запас ликвидности для реализации планов дальнейшего развития и повышения качества обслуживания клиентов", - говорилось в сообщении дилера. Объем дополнительных инвестиций при этом не раскрывался.

Кроме этого, с 1 февраля 2017 г. поменялся гендиректор компании - Елену Журавлеву сменил Никита Щеголь, на протяжении четырех лет возглавлявший сеть кинотеатров "Формула кино". "Приоритетными задачами для нового гендиректора ГК "Независимость" станут повышение операционной эффективности, улучшение рыночных позиций, а также вывод клиентского обслуживания на новый уровень", - заявил тогда председатель совета "Независимости" Роман Чайковский.

ГК "Независимость" основана в 1992 г. Дилерский портфель компании включал марки Audi, Volkswagen, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Mazda, Peugeot, Mitsubishi, Kia. Дилерская сеть объединяла 17 автосалонов в Москве, три в Екатеринбурге и два - в Уфе. Основными акционерами являются А1 (владеет 49,95% компании), остальное - у основателя группы Романа Чайковского.