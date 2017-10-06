Россельхозбанк в 2017 году получит в капитал из бюджета еще 20 млрд руб.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ), крупнейший кредитор российского АПК, в 2017 году получит в капитал из бюджета еще 20 млрд рублей, свидетельствуют поправки в бюджет на этот год, внесенные в Госдуму.

В 2017 году государство докапитализировало банк дважды - на 5 млрд и 25 млрд рублей.

Внесенные в Думу поправки предусматривают выделение в уставный капитал РСХБ еще 20 млрд рублей в целях сохранения темпов аграрного производства, стабилизации работы банка для обеспечения темпов кредитования приоритетных отраслей и сегментов экономики, а также для повышения качества кредитного портфеля и урегулирования проблемной задолженности по кредитам, включая досоздание резервов. Кроме того, эти средства необходимы банку для соблюдения нормативов достаточности капитала с учетом требования "Базеля III".

ЦБ РФ с 2016 года в соответствии с требованиями "Базеля III" ввел для всех банков надбавку для поддержания достаточности капитала (повышается на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения 2,5% с 1 января 2019 года) и надбавку за системную значимость (повышается ежегодно до достижения 1% к началу 2019 года).

РСХБ для выполнения базельских надбавок по капиталу в 2018 году потребуется около 30 млрд рублей, говорил журналистам в августе зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин. При этом проект бюджета на 2018-2020 годы пока не предусматривает докапитализацию банка.

РСХБ ежегодно получает вливания в капитал от государства для развития кредитования сельского хозяйства. В 2015 году банк был докапитализирован из средств бюджета на 10 млрд рублей, еще 68,8 млрд рублей он получил в капитал в виде ОФЗ. В 2016 году госбанк был докапитализирован на 8 млрд рублей.