Цена нефти Brent выросла до $55,75 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам минувшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве выросла на $0,13 (0,23%) - до $55,75 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $1,38 (2,42%) - до $55,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,37%) - до $49,47 за баррель. В пятницу стоимость фьючерса опустилась на $1,5 (2,95%) - до $49,29 за баррель.

За прошедшую неделю Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 4,6%.

Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, восстанавливают работу платформ, закрытых в конце прошлой недели из-за приближения урагана "Нейт".

Ураган "Нейт", которому была присвоена первая категория, в воскресенье обрушился на штат Миссисипи и потерял силу. Данных о разрушении нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе нет.

"Нейт" привел к некоторому сокращению добычи, однако не нанес вреда нефтяной инфраструктуре, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса. - Рынок ждал худшего, учитывая опыт двух предыдущих ураганов".

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, выступая в минувшее воскресенье в Нью-Дели, что нефтедобывающие государства преуспели в восстановлении баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Однако, по его мнению, странам ОПЕК+ потребуется предпринять чрезвычайные меры, чтобы удержать устойчивое восстановление рынка.

Саудовская Аравия, Россия и другие государства обсуждают будущее действующего соглашения об ограничении добычи нефти, отметил Баркиндо.