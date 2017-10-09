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Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов новой недели

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на старте первых торгов новой недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,26-58,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,33 руб./$1 (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,4 руб./EUR1 (+12,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 13,2 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 86,71 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника, продолжая отыгрывать существенное падение цен на нефть в пятницу и по итогам минувшей недели. В понедельник котировки "черного золота" лишь слегка повышаются, в то время как в целом за прошедшую неделю Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 4,6%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени выросла на 0,04% - до $55,64 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,18% - до $49,38 за баррель.

Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, восстанавливают работу платформ, закрытых в конце прошлой недели из-за приближения урагана "Нейт".

Ураган "Нейт", которому была присвоена первая категория, в воскресенье обрушился на штат Миссисипи и потерял силу. Данных о разрушении нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе нет.

Теги: Рубль, евро, доллар, нефть
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