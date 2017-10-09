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Экономика

Суд отказался рассматривать иск бизнесмена к АФК "Система" на 133 млрд руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московский арбитражный суд отказал бизнесмену Евгению Графееву в рассмотрении иска на 133 млрд рублей к АФК "Система".

Как следует из материалов на сайте суда, основанием для отказа стало то, что Графеев требовал от АФК вернуть дивиденды НК "Башнефть", не являясь акционером нефтяной компании. В силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре, иск признан не подведомственным арбитражному суду.

Как сообщалось, Графеев подал иск к "Системе" 29 сентября. Он требовал от компании вернуть выплаченные "Башнефтью" дивиденды, фактически дублируя требования к АФК со стороны "Роснефти" . Как пояснял "Интерфаксу"" Графеев, сумма иска была сформирована на основе оценки главой "Роснефти" Игорем Сечиным объема выведенных "Системой" из "Башнефти" дивидендов на уровне 133 млрд рублей. Бизнесмен также рассчитывал на присоединение к его иску "Роснефти" и Генпрокуратуры.

Графеев известен исковыми требованиями к другой компании - подконтрольному АФК "Системе" ПАО "МТС" . С 2010 года он пытался оспорить сделку с МТС по продаже оператору в 2001 году акций ОАО "Мобильные системы связи" (Омск, МСС) и получил отказ во всех судебных инстанциях. По словам бизнесмена, с МТС "судебные разбирательства продолжаются".

В АФК "Система" расценили новый иск Графеева, на этот раз к самой "Системе", как "попытку самопиара".

Как сообщалось, "Роснефть" подала иск к "Системе" на 170,6 млрд рублей, обвиняя АФК в нанесении убытков "Башнефти" в ходе ее реорганизации в 2013-2014 годах (тогда "Система" контролировала башкирскую компанию, которая впоследствии была национализирована, а затем продана "Роснефти"). Суд первой инстанции 23 августа удовлетворил иск "Роснефти" частично, определив сумму убытков в 136,3 млрд рублей. АФК "Система" подала апелляционную жалобу на решение суда, отмечая, что подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса. "Роснефть" со своей стороны оспаривает снижение суммы претензий.

По требованию "Роснефти" на ряд активов "Системы" (31,76% в МТС, 100% в "Медси" и 90,47% в БЭСК) наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей. АФК "Система" пытается оспорить также наложение ареста.

Теги: Евгений Графеев, АФК Система
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