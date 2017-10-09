"Роснефть" купила у Eni 30% в концессии на освоение месторождения газа Zohr

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "НК "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море, сообщила российская компания.

"Стоимость приобретения доли "Роснефти" составит $1,125 млрд. Компания также компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту", говорится в пресс-релизе.

"Таким образом, компания становится участником проекта по разработке крупнейшего газового месторождения на глубоководном шельфе Египта вместе с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами "Роснефти" - Eni (60% доля) и BP (10% доля)", - отмечает НК.

В декабре 2016 года "Роснефть" заключила соглашение о приобретении у Eni 30-процентной доли в концессионном соглашении на разработку газового месторождения Zohr (с возможностью приобретения дополнительных 5%), а также 15-процентной доли в операторе проекта. Месторождение находится в акватории Египта и является одним из самых крупных открытий последних лет.

Предполагается, что добыча на месторождении начнется до конца 2017 года. Сначала газ будет поступать на внутренний рынок, а впоследствии будет экспортироваться.

"В ходе реализации проекта компании получат значительный опыт в освоении шельфовых месторождений. Участие в разработке уникального добывающего актива укрепит позиции НК "Роснефть" на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока", - сообщает "Роснефть".

В 2017 году Rosneft Trading SA, компания группы "Роснефть", и Egyptian Natural Gas Holding Company подписали контракт на поставку 10 партий СПГ в текущем году общим объемом 0,6 млн т. За первое полугодие было поставлено 0,129 млн т сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 3 млрд рублей.