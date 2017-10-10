ЦБ призвал закрыть доступ к предлагающим производные инструменты на криптовалюты сайтам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет закрыть доступ к сайтам, которые предлагают клиентам приобрести производные инструменты на криптовалюты, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XII международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

Он отметил, что ЦБ получает достаточно большое количество сигналов со стороны финансового рынка, которые говорят об интересе к криптовалютам как со стороны профессиональных участников, так и со стороны их клиентов.

"Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткойна последние два года", - заявил Швецов.

Криптовалюта, по его словам, - "это инструмент, который не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов".

"Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды", - отметил Швецов.

Тот органический рост объемов биткойна и постепенный рост спроса на его использование в качестве расчетной единицы в различных областях неконтролируемой части глобальной экономики превращается в спрос не расчетного, а инвестиционного характера, отметил он. "При том, что даже сами владельцы больших пакетов биткойнов говорят, что в системе не так много денег, этот инструмент достаточно низколиквиден, выйти из него практически невозможно", - указал Швецов.

Поэтому ЦБ сегодня рассматривает любые попытки создать безрисковую возможность приобретения криптовалют как содействие закрытию длинных позиций тех родоначальников криптовалют, которые имеют на своих счетах большой объем биткоинов и стремятся из них выйти по хорошей цене.

"Соответственно, все производные финансовые инструменты на криптовалюты мы также рассматриваем как негативна явление на нашем рынке. Мы будем предпринимать усилия по ограничению возможности для, по крайней мере регулируемой части российского рынка, оперировать такого рода инструментами. Мы также ведем сегодня с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы", - заявил первый зампред.