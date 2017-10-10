Путин рассказал о рисках использования криптовалют

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Криптовалюты в мире набирают популярность, становясь полноценным платежным средством, но эта сфера несет серьезные риски, в том числе касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка", - сказал Путин во вторник на совещании в Сочи.

По его словам, "прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане".

Россия, опираясь на международный опыт, должна систематизировать отношения в сфере использования криптовалюты, добавил президент.

"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере", - сказал Путин.

По его словам, нужно выстроить такую среду, которая позволит защитить интересы граждан и бизнеса, а также государства, "дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами".

Ранее глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно выступала против предложения узаконить криптовалюту. На минувшей неделе она заявила , что ЦБ по-прежнему не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной их легализацию на российской бирже.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин недавно сравнил ажиотажный спрос на криптовалюты с самой известной российской финансовой пирамидой - МММ.

"То, что мы видим, например, с биткойном, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткойна, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", - сказал Орешкин 27 сентября, выступая в Совете Федерации.