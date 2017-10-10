Главные новости
В РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреЖертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Экономика

Путин рассказал о рисках использования криптовалют

Среди них - возможность отмывания капиталов и финансирование терроризма

Путин рассказал о рисках использования криптовалют
Президент России Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Криптовалюты в мире набирают популярность, становясь полноценным платежным средством, но эта сфера несет серьезные риски, в том числе касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка", - сказал Путин во вторник на совещании в Сочи.

По его словам, "прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане".

Россия, опираясь на международный опыт, должна систематизировать отношения в сфере использования криптовалюты, добавил президент.

"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере", - сказал Путин.

По его словам, нужно выстроить такую среду, которая позволит защитить интересы граждан и бизнеса, а также государства, "дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами".

Ранее глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно выступала против предложения узаконить криптовалюту. На минувшей неделе она заявила, что ЦБ по-прежнему не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной их легализацию на российской бирже.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин недавно сравнил ажиотажный спрос на криптовалюты с самой известной российской финансовой пирамидой - МММ.

"То, что мы видим, например, с биткойном, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткойна, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", - сказал Орешкин 27 сентября, выступая в Совете Федерации.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ
В Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут снятыПодробнее
Отрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей
На 1 сентября у "Открытия" был положительный капитал в размере 158 млрд рублейПодробнее
ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"ЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"
Эксперты полагают, что в продвижении интересов этого банка сотрудниками регулятора можно усмотреть нарушение закона о защите конкуренцииПодробнее
Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруПремия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду Талеру
Американский ученый получил премию за вклад в понимание аспектов экономического поведенияПодробнее
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"Российские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"
Компания выполнит часть своих рейсов до 15 октябряПодробнее
В Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евроВ Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро
Экспорт из Европы в Россию в последние годы снижался на 15,7% в годПодробнее
"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей
В начале августа на руднике не смогли спасти восьмерых шахтеров, были полностью разрушены горные выработки и оборудованиеПодробнее
Минфин назвал маловероятным порог беспошлинного ввоза для интернет-ритейла в 20 евроМинфин назвал маловероятным порог беспошлинного ввоза для интернет-ритейла в 20 евро
Для уравнивания условий российских и иностранных интернет-ритейлеров нужно работать с НДС, считает руководитель департамента налоговой и таможенной политики министерстваПодробнее
Инфляция в РФ снизилась до 3% в годовом выраженииИнфляция в РФ снизилась до 3% в годовом выражении
По словам главы Минэкономразвития, российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического ростаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреЖертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики БалтфлотаЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейВ РоссииУмер Аллан ЧумакВ РоссииПутин сменил главу Ивановской области

Dow Jones случайно сообщило о слиянии Google и Apple

Позже агентство опровергло эту новость и объяснило ее выход "технической ошибкой" Подробнее

Горбачев заговорил о "российских каталониях" вместо комментария о событиях в Испании

Защита экс-секретаря суда Эйвазова подала жалобу на начальника "Крестов"

Почти 400 мирных жителей пострадали в Донбассе с начала года

Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе

Путин рассказал о рисках использования криптовалют

Путин рассказал о рисках использования криптовалютСреди них - возможность отмывания капиталов и финансирование терроризма Подробнее

Назван стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Капитаном российской команды будет Федор Смолов Подробнее

Россия - Иран. Онлайн

Россия - Иран. ОнлайнФутболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцами Подробнее

Трамп оценил свой коэффициент интеллекта выше IQ Тиллерсона

СМИ заявили об отсутствии у ФК "Барселона" планов покидать чемпионат Испании

Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова

Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваИз приговора всем пятерым заключенным исключили 100-тысячный штраф Подробнее

Водителя новгородского экс-сенатора обвинили в посредничестве во взятке на 15 млн руб.

Генпрокуратура добилась взыскания 1,4 млрд руб. с "дочки" HSBC

По данным надзорного органа, через него предприниматель Уильям Браудер незаконно выводил активы из РФ Подробнее

Советский спутник "Молния" упадет на Землю 25 октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции