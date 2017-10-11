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Нефть Brent подорожала до $56,69 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в среду после существенного подъема цен по итогам предыдущей сессии на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также ожиданиях снижения запасов в США, пишет MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени выросла на $0,08 (0,14%) - до $56,69 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,82 (1,47%) - до $56,61 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,27%) - до $51,06 за баррель. Во вторник стоимость фьючерса выросла на $1,34 (2,7%) - до $50,92 за баррель.

Как сообщалось, министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что в следующем месяце экспорт нефти государственной корпорацией Saudi Aramco составит порядка 7,15 млн б/с, "несмотря на очень высокий спрос", превышающий 7,7 млн б/с.

В целом Saudi Aramco в ноябре сократит поставки нефти морским путем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Согласно оценкам S&P Global Platts, запасы нефти в стране по итогам недели, завершившейся 6 октября, сократились на 400 тыс. баррелей.

Аналитик по сырьевому сектору UBS Wealth Management Джованни Стауново прогнозирует, что сокращение добычи нефти в США в результате урагана "Нейт" составило порядка 200 тыс. б/с, сообщает Dow Jones.

Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 59% добывающих мощностей в Мексиканском заливе оставались приостановленными во вторник.

Цены на нефть растут "в связи с приостановкой существенной части нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе", отмечает аналитик ClipperData Трой Винсент.

"Сокращение добычи в США, пусть и временное, происходит на фоне рекордных объемов экспорта нефти из страны, учитывая, что цена WTI существенно ниже Brent, и спред между ценами продолжает расти", - говорит эксперт.

Эта ситуация найдет отражение в данных о запасах нефти в США за текущую неделю, которые будут обнародованы на следующей неделе, отмечает Винсент.

Теги: нефть
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