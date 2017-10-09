Ураган "Нейт" стал причиной ливней и сильного ветра на юго-востоке США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Нейт", существенно ослабевший за последние несколько дней, стал причиной возникновения сильных ливней и мощного ветра в прибрежных районах на юго-востоке США, передает в пятницу агентство AP.

Агентство напоминает, что ранее ураган "Нейт" привел к наводнениям и перебоям с электричеством на побережье Мексиканского залива в США.

Ранее власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения и провели эвакуацию жителей некоторых районов. Информации о пострадавших или погибших на территории США не поступало, однако в Центральной Америке жертвами урагана стали не менее 28 человек.

Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Также СМИ отмечают, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за последние 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.

В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", от которого серьезно пострадал штат Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.