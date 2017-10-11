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Экономика

"Системный оператор" назвал причину августовского сбоя в энергоснабжении Дальнего Востока

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Единственная реальная причина системной аварии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока 1 августа 2017 года - несогласованное функционирование элементов энергосистемы, сообщила пресс-служба АО "Системный оператор ЕЭС" (регулирует энергосистему) со ссылкой на акт Ростехнадзора, подготовленный по итогам расследования причин аварии.

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Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на неназванный источник, причиной масштабной энергоаварии на Дальнем Востоке, которая затронула более 1,5 млн человек, стали ошибки "Системного оператора" и электростанций. По информации источника, "Системный оператор" неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте ПАО "ФСК ЕЭС".

"Внимательное прочтение этого акта, в котором перечислены все шесть компаний - основных участников событий, десятки признаков аварии, технических обстоятельств, организационных недостатков, случаев невыполнения команды диспетчера и фактов ненадлежащей эксплуатации оборудования, ошибок проектирования и нарушений требований нормативных правовых актов, показывает, что главной и по сути единственной причиной произошедшего стало несогласованное функционирование элементов энергосистемы. Эта же причина лежит в основе большинства системных аварий", - заявили в "Системном операторе".

Среди основных причин возникновения аварии, указанных в акте, значатся излишняя работа устройств релейной защиты, некорректная работа систем автоматического регулирования генерирующего оборудования, недостатки использованного разработчиком алгоритма функционирования противоаварийной автоматики в сети 220 кВ, недостатки эксплуатации электросетевого оборудования, уточняет оператор.

Обеспечить согласованное функционирование элементов способно создание нормативной регламентации технологической деятельности "через установление прозрачной, технически корректной системы общеобязательных требований к элементам энергосистемы и действиям субъектов отрасли по обеспечению их совместного функционирования", заявляет оператор.

При этом большинства системных аварий, произошедших в энергосистеме в последние годы, можно было бы избежать при наличии в российском законодательстве обязательных требований к потребителям, генераторам, сетям, считают в АО.

Оператор напомнил, что в марте 2015 года Министерством энергетики внесен в правительство проект постановления "О правилах технологического функционирования электроэнергетических систем". Это ключевой документ в структуре нормативных правовых актов, определяющий условия, при которых тысячи объектов и энергопринимающих установок могут согласованно функционировать в составе ЕЭС, сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, 1 августа на Дальнем Востоке отключилась действием защит ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская - Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии в КНР, в результате экспорт был приостановлен). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка тяговая, а также Хабаровская-Левобережная. В результате на Бурейской ГЭС действием защит отключились гидроагрегаты N 1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). Кроме того, до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. При этом персоналом ГЭС были отключены гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Сообщалось об отключении в результате аварии пятого блока Приморской ГРЭС, в результате чего станция снизила нагрузку на 210 МВт, и об отключении на Нерюнгринской ГРЭС третьего энергоблока (действием защит, станция снизила рабочую мощность на 180 МВт).

В целом мощность отключенных потребителей составила 1,25 тыс. МВт.

Энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме в тот же вечер. Нарушения в работе ОЭС Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщало Минэнерго.

Теги: Системный оператор, Дальний Восток
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