"Системный оператор" назвал причину августовского сбоя в энергоснабжении Дальнего Востока

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Единственная реальная причина системной аварии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока 1 августа 2017 года - несогласованное функционирование элементов энергосистемы, сообщила пресс-служба АО "Системный оператор ЕЭС" (регулирует энергосистему) со ссылкой на акт Ростехнадзора, подготовленный по итогам расследования причин аварии.

Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на неназванный источник, причиной масштабной энергоаварии на Дальнем Востоке, которая затронула более 1,5 млн человек, стали ошибки "Системного оператора" и электростанций. По информации источника, "Системный оператор" неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте ПАО "ФСК ЕЭС".



"Внимательное прочтение этого акта, в котором перечислены все шесть компаний - основных участников событий, десятки признаков аварии, технических обстоятельств, организационных недостатков, случаев невыполнения команды диспетчера и фактов ненадлежащей эксплуатации оборудования, ошибок проектирования и нарушений требований нормативных правовых актов, показывает, что главной и по сути единственной причиной произошедшего стало несогласованное функционирование элементов энергосистемы. Эта же причина лежит в основе большинства системных аварий", - заявили в "Системном операторе".



Среди основных причин возникновения аварии, указанных в акте, значатся излишняя работа устройств релейной защиты, некорректная работа систем автоматического регулирования генерирующего оборудования, недостатки использованного разработчиком алгоритма функционирования противоаварийной автоматики в сети 220 кВ, недостатки эксплуатации электросетевого оборудования, уточняет оператор.



Обеспечить согласованное функционирование элементов способно создание нормативной регламентации технологической деятельности "через установление прозрачной, технически корректной системы общеобязательных требований к элементам энергосистемы и действиям субъектов отрасли по обеспечению их совместного функционирования", заявляет оператор.



При этом большинства системных аварий, произошедших в энергосистеме в последние годы, можно было бы избежать при наличии в российском законодательстве обязательных требований к потребителям, генераторам, сетям, считают в АО.



Оператор напомнил, что в марте 2015 года Министерством энергетики внесен в правительство проект постановления "О правилах технологического функционирования электроэнергетических систем". Это ключевой документ в структуре нормативных правовых актов, определяющий условия, при которых тысячи объектов и энергопринимающих установок могут согласованно функционировать в составе ЕЭС, сообщила пресс-служба.



Как сообщалось, 1 августа на Дальнем Востоке отключилась действием защит ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская - Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии в КНР, в результате экспорт был приостановлен). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка тяговая, а также Хабаровская-Левобережная. В результате на Бурейской ГЭС действием защит отключились гидроагрегаты N 1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). Кроме того, до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. При этом персоналом ГЭС были отключены гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Сообщалось об отключении в результате аварии пятого блока Приморской ГРЭС, в результате чего станция снизила нагрузку на 210 МВт, и об отключении на Нерюнгринской ГРЭС третьего энергоблока (действием защит, станция снизила рабочую мощность на 180 МВт).



В целом мощность отключенных потребителей составила 1,25 тыс. МВт.



Энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме в тот же вечер. Нарушения в работе ОЭС Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщало Минэнерго.