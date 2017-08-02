Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение свыше 1,5 миллиона жителей Дальнего Востока было нарушено в результате крупной аварии в энергосистеме, которая произошла из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщил в среду журналистам главный диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

По его словам, в Амурской области без энергоснабжения остались 439 тыс. 377 человек, в Южной Якутии - 39 тыс. 747 человек, Хабаровском крае и ЕАО - 715 тыс. 309 человек, в Приморском крае - 430 тыс. человек.

"Суммарно энергоавария затронула более 1,5 миллиона человек. Команда по синхронизации раздельно работающих частей энергосистемы была дана в 21:45 (15:45 по Москве) и окончательно все потребители были подключены в 23:56 (17:56 по московскому времени). На данный момент все системы работают нормально", - отметил Васильев.

Дольше всех без энергоснабжения оставались жители Амурской области и Хабаровского края - около четырех часов.

Ранее сообщалось об отключении действием защит ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первой цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственной ВЛ Амурская - Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии КНР). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка тяговая, а также Хабаровская - Левобережная.

В результате аварии на Бурейской ГЭС действием защит отключились гидроагрегаты N 1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). Кроме того, до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. При этом персоналом ГЭС были отключены гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла около 14:00 по Москве во вторник. Без энергоснабжения остались потребители большинства дальневосточных регионов.