В России

Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек

Есть обновление от 06:57

Авария произошла вечером во вторник по местному времени

Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Бурейская гидроэлектростанция в Амурской области
Фото: ТАСС, Александр Смирнов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение свыше 1,5 миллиона жителей Дальнего Востока было нарушено в результате крупной аварии в энергосистеме, которая произошла из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщил в среду журналистам главный диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

По его словам, в Амурской области без энергоснабжения остались 439 тыс. 377 человек, в Южной Якутии - 39 тыс. 747 человек, Хабаровском крае и ЕАО - 715 тыс. 309 человек, в Приморском крае - 430 тыс. человек.

"Суммарно энергоавария затронула более 1,5 миллиона человек. Команда по синхронизации раздельно работающих частей энергосистемы была дана в 21:45 (15:45 по Москве) и окончательно все потребители были подключены в 23:56 (17:56 по московскому времени). На данный момент все системы работают нормально", - отметил Васильев.

Дольше всех без энергоснабжения оставались жители Амурской области и Хабаровского края - около четырех часов.

Ранее сообщалось об отключении действием защит ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первой цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственной ВЛ Амурская - Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии КНР). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка тяговая, а также Хабаровская - Левобережная.

В результате аварии на Бурейской ГЭС действием защит отключились гидроагрегаты N 1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). Кроме того, до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. При этом персоналом ГЭС были отключены гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла около 14:00 по Москве во вторник. Без энергоснабжения остались потребители большинства дальневосточных регионов.

Теги: Дальний Восток, Ростехнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве
Сегодня стало известно, что 12 мая суд наложил арест на два гаража, часы и драгоценности экс-депутата ГосдумыПодробнее
РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего ВостокаРФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока
Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/дПодробнее
В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаВ Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда
По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмыПодробнее
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
В РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон №276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательстваПодробнее
МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота
В конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стекломПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 2 августаВ РоссииЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекВ миреТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеМоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала

Что случилось этой ночью: среда, 2 августа

Специалисты нашли предполагаемое место возникновения энергоаварии под Хабаровском

Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек

Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекАвария произошла вечером во вторник по местному времени Подробнее

Египет депортировал шестерых казахстанских студентов

США рассмотрят возможность расследования торговли с Китаем

США рассмотрят возможность расследования торговли с КитаемРасследование может начаться на фоне очередного корейского кризиса Подробнее

Постпреды России и США в ООН обсудили мировые проблемы

Японские школьники на "Корабле дружбы" прибыли на Сахалин

Глава Минобрнауки назвала приемлемым уровень выпускников российских вузов

На Дальнем Востоке будут расследовать масштабную энергоаварию

Нечаева назвали кандидатом на смену Гринину на должности посла РФ в Германии

Глава ЦИК критично отозвалась о норме фильтра на муниципальных выборах

Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов

Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистовРостовский пилот отбывает срок заключения в США Подробнее

МИД РФ раскритиковал слет ветеранов СС в Эстонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи