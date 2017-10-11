Трейдер "Ак Барса" заработал 77 млн руб. на манипулировании рынком в 2011-2016 годах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил случай крупного манипулирования рынком трейдером банка "Ак Барс" Артемом Люлинским в 2011-2016 годах, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В результате незаконных действий Люлинский получил прибыль в размере примерно 77 млн рублей.

"В период с 2011 года по 2016 год Люлинским была образована следующая схема. Люлинский, действуя в собственных интересах, со своего биржевого счета, оформленного на него в одном из крупных профучастников, на протяжении определенного времени собирал пакет ценных бумаг, совершал покупки по рыночной цене (...). В итоге накопив достаточный для себя объем, он выставлял с рабочего счета компании "Ак Барс" или "Ак Барс Финанс", с того счета, которым он в тот момент управлял, заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее. В результате каждой операции, которая совершена по данной схеме, он получал прибыль в размере нескольких сот тысяч рублей. Всего им было осуществлено 494 таких случая на протяжении с 2011 по 2016 год с разными ликвидными ценными бумагами", - сообщил представитель регулятора.

Из них в 477 случаев Люлинский получал прибыль, в том числе 210 таких случаев проходили по схеме "лонг", 263 - по типу "шорт", еще 4 - смешанные.

Ущерб для самого "Ак Барса" может быть существенно выше полученной Люлинским прибыли, и в настоящее время он оценивается банком. Как отметил представитель регулятора, обычно ущерб для компании в 2-3 раза превышает объем полученной недобросовестными сотрудниками прибыли, кроме того, подобные случаи наносят существенный репутационный ущерб.

По словам Ляха, подобный случай является вторым по масштабам выявленным случаем манипулирования рынком после случая трейдера "Дойче банка", незаконно получившего в результате манипулирования прибыль в объеме как минимум 250 млн рублей. По словам представителя регулятора фактически компании не имеют возможностей для выявления подобных случаев недобросовестных действий своих сотрудников самостоятельно, такие возможности есть только у Банка России.

Действия Люлинского классифицируются как манипулирование рынком, что является уголовно наказуемым деянием. По словам представителя регулятора, материалы для возбуждения уголовного дела направлены в правоохранительные органы.

Говоря о несовершенстве законодательства в части наказания за манипулирование рынком, Лях отметил следующее: "У нас в настоящий момент предусмотрена административная ответственность за совершение манипулирования рынком в течение года с момента совершения операций. Ввиду большой трудоемкости установления факта манипулирования рынком и длительности проведения подобных регуляторных процедур и расследования этот срок практически никогда не позволяет привлечь к административной ответственности лицо, которое практически манипулировало рынком".

По его словам, изменение этой практики потребует внесения изменений в КоАП. Выявленная схема манипулирования уже второй выявленный случай недобросовестного поведения в карьере Люлинского.

В июле ЦБ РФ сообщал о том что Люлинский в июле 2015 года совершил серию операций с обыкновенными акциями ПАО "Нижнекамскнефтехим" с использованием инсайдерской информации. Как отметил Лях, расследование обоих случаев велось параллельно.