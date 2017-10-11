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Экономика

Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Как сообщили в компании, потери бюджета РФ от введения НДС на ввозимые онлайн-ритейлерами товары могут составить 25-34 млрд рублей

Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -Потери российского бюджета на администрировании НДС на товары, ввозимые онлайн-ритейлерами из-за рубежа, в случае введения такого налогообложения, могут составить 25-34 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор eBay Илья Кретов со ссылкой на расчеты Ernst&Young.

"Для того, чтобы посчитать (затраты на администрирование - ИФ) мы привлекли... компанию Ernst&Young, которые посмотрели на мировой опыт, на то, что реально происходит в странах, и сделали некоторую оценку того, что случится, если это (введение НДС для ввозимых онлайн-ритейлерами товаров - ИФ) произойдет в России... Если говорить про введение НДС..., они сказали, что если мы это вводим и нам все это надо будет администрировать, то российский бюджет не получит, а потеряет от 25 до 34 млрд рублей", - сказал Кретов.

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Он отметил, что расчеты Ernst&Young не учитывают предложение Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые отправления с нынешних 1000 евро (стоимость отправления в месяц для одного физлица) до 20 евро с 1 июля 2018 года. Это предложение потребует сопоставимых затрат на администрирование, считает И.Кретов.

С предложением ввести НДС в размере 18% на все товары ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве, сообщали представители ассоциации.

Альтернативой введению НДС может стать нулевой порог беспошлинной интернет-торговли. В настоящее время без взимания пошлины можно ввезти товары весом менее 31 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. В проект бюджета на 2018 год и 2019-2020 гг. Минфин включил предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами до 20 евро. Указанное нововведение, по мнению правительства, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей, в 2019 году - на 60 млрд рублей.

По оценке исследовательской компании Data Insight, около четверти товаров, ввозимых в Россию будут подпадать под барьер в 20 евро.

Снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перевозчиком или пересылаемых в МПО, ожидалось и ранее, однако оно планировалось гораздо более плавным. Так, в настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1 тыс. евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро.

Теги: Ebay, Россия
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