Минэкономразвития поддержало введение НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает отсутствие НДС на товары, поставляемые иностранными электронными площадками в виде почтовых отправлений в Россию, как фактическое уклонение от налогов и выступает за выравнивание условий для российских и зарубежных игроков, заявил журналистам статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"Сейчас фактически (имеет место - ИФ) уход от налогообложения со стороны тех, кто поставляет эти товары из-за рубежа. Мы должны здесь выравнивать условия конкуренции для российских торговых площадок и зарубежных. Иначе у нас никогда, во-первых, не будет своей электронной торговли, во-вторых, зарубежные площадки тоже не заинтересованы размещать здесь у нас свои представительства, логистические центры и так далее, если им гораздо дешевле и выгоднее напрямую через почтовые отправления сюда все присылать", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что речь идет не о введении нового налога, а о распространении существующего НДС на поставляемые иностранными онлайн-ритейлерами товары, которые сейчас системой налогообложения "не вылавливаются".

"Сейчас как раз ведётся дискуссия о том, как такое администрирование необходимо создать, чтобы те товары, которые через электронные зарубежные электронные площадки к нам поставлялись, чтобы они в этом смысле также как и товары, продающиеся на российских торговых площадках, всё, что нашим законом уже сейчас предусмотрено, все налоги, чтобы с них тоже взимались", - сказал Фомичев.

Комментируя вопрос о возможных потерях бюджета из-за затрат на администрирование НДС с большого количества отправлений, замглавы Минэкономразвития сказал: "Сейчас рассматриваются варианты, чтобы это администрирование было минимально по затратам для всех участников процесса. Этот риск мы все понимаем и с ним как раз сейчас работаем".

С предложением ввести НДС в размере 18% на все товары ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, такие как AliExpress, eBay, Amazon и др., выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, "М.Видео", "Связной", "Спортмастер", "Эльдорадо", "Юлмарт" и других ритейлеров). Это предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве, сообщали представители ассоциации.

Зарубежные онлайн-ритейлеры со своей стороны заявляли о том, что у отечественных продавцов уже существует преимущество, связанное с меньшими затратами на логистику и организацию продаж. Кроме того, затраты на администрирование НДС на миллионы отправлений могут оказаться больше, чем налоговые поступления. В частности, eBay со ссылкой на расчеты EY сообщала, что потери бюджета на администрировании почтовых отправлений из-за рубежа могут составить от 25 до 34 млрд рублей.

Альтернативой введению НДС может стать нулевой порог беспошлинной интернет-торговли. В настоящее время без взимания пошлины можно ввезти товары весом менее 31 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. В проект бюджета на 2018 год и 2019-2020 гг. Минфин включил предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами до 20 евро. Указанное нововведение, по мнению правительства, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей, в 2019 году - на 60 млрд рублей.

При ФАС создана рабочая группа, куда вошли представители Минфина, ФНС, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ритейлеров, для обсуждения изменений налогового режима для зарубежных электронных площадок.