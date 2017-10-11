ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобы на ценообразование на новые модели iPhone и готовится провести проверки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ФАС увеличит размер штрафов в случае, если зафиксирует нарушения при ценообразовании на iPhone нового поколения, так как ранее в отношении продукции компании Apple уже устанавливались факты ценового сговора, выдавались предписания и выписывались штрафы.

ФАС летом 2016 года уже возбуждала дело в отношении компаний ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Тогда ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов.

Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, служба установила совпадение цен ритейлеров и на другие модели смартфонов Apple. Такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых "рекомендованных" цен в качестве обязательных, заявляло тогда ФАС. В итоге в начале 2017 года ФАС признала российскую "дочку" Apple, "Эппл Рус", нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения.

Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России начались 29 сентября. Стартовая цена модели iPhone 8 была установлена на уровне от 56,99 тыс. рублей, iPhone 8 Plus - от 64,99 тыс. рублей.

Смартфоны iPhone являются одной из самых популярных моделей смартфонов в России, по данным ритейлера "Связной", входя в тройку лидеров среди всех брендов, и приносят российским ритейлерам наибольшую выручку от реализации смартфонов - около 1/3.