Нефть Brent подешевела до $56,6 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в четверг падают, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США и ежемесячного доклада Международного энергетического агентства.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени уменьшилась на $0,33 (0,58%) - до $56,61 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,29 (0,57%) - до $51,01 за баррель.

В среду котировки нефтяных контрактов увеличились третью сессию подряд: Brent подорожала на $0,33 (0,6%), до $56,94 за баррель, WTI - на $0,38 (0,8%), до $51,30 за баррель. Рост поддержали обзор ОПЕК, повысившей оценки мирового спроса на нефть, и улучшившиеся прогнозы нефтяных цен от министерства энергетики США.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на четверг, резервы нефти в США подскочили за неделю по 6 октября на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей, сообщил API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей.