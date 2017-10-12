Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на Московской бирже в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7-57,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,75 руб./$1 (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 68,5 руб./EUR1 (-7 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 7,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,1 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,3 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поддержку рублю в начале торгов четверга оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны тех участников рынка, которые специализируются на операциях carry trade.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в четверг падают после трехдневного роста, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США и ежемесячного доклада Международного энергетического агентства.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,72% - до $56,53 за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 0,78% - до $51,01 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на четверг, резервы нефти в США подскочили за неделю по 6 октября на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей, сообщил API.