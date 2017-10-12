Рынок акций РФ открылся нейтрально в пределах 0,1% по индексам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне роста мировых фондовых площадок и просевшей нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2099,18 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1144,13 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 57,75 рубля (-0,09 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнита" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,5%), "РусГидро" (+0,7%), ВТБ (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%).

Просели бумаги "Мобильных телесистем" (-3,4%) из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" (закрытие реестра акционеров под дивиденды за 1 полугодие - 13 октября), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%, "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США в среду обновили рекорды после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который подтвердил сохранение осторожных и выжидательных настроений в руководстве ЦБ.

Несколько участников сентябрьского заседания ФРС отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем поддержать очередное повышение базовой процентной ставки. Вместе с тем многие руководители ФРС были готовы поддержать еще одно повышение ставки до конца 2017 года.

Шансы декабрьского повышения процентной ставки оцениваются трейдерами почти в 90%, свидетельствуют данные биржевого оператора CME Group.

В Азии в четверг также преобладает рост индексов вслед за США, инвесторы также готовятся к началу сезона корпоративной отчетности в Азии (в пятницу будут опубликованы квартальные результаты Samsung Electronics) и ждут новых сигналов от XIX съезда Компартии Китая (начнется на следующей неделе).