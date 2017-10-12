Экономика

ЦБ РФ решил пока не заменять бумажные банкноты пластиковыми

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не планирует выпускать банкноты, основой которых является пластик, а не бумага, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг.

"Мы этот вопрос постоянно у себя обсуждаем, потому что некоторые страны действительно перешли к выпуску пластиковых купюр. Здесь есть "за" и "против". Минус, конечно, в том, что достаточно высокая стоимость. Мы пока окончательных решений не приняли, будем продолжать обсуждать вместе с "Гознаком" целесообразность выпуска пластиковых купюр. Во всяком случае, в ближайшее время мы пока не планировали", - сказала глава ЦБ.

Она отметила, что при выпуске пластиковых купюр пришлось бы менять всю сеть принимающих устройств.

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук в свою очередь напомнил, что сейчас уровень защищенности пластиковых банкнот заметно ниже защищенности бумажных. По его словам, в странах, где есть полностью пластиковые купюры, банкноты высоких номиналов продолжают выпускаться на бумаге.

"Мы пошли по пути, чтобы довести банкноту в 200 рублей до условий, близких по срокам обращения к пластиковым. Мы должны убедиться в этом не только в рамках тестов, а в рамках реального денежного обращения. Тогда мы можем получить интересный эффект: при более низкой себестоимости - банкноты, которые по сроку будут сопоставимы с пластиковыми", - добавил Трачук.

Новая банкнота в 200 рублей, поступающая в обращение, изготовлена на бумаге и пропитана полимером для увеличения срока службы.

Планируется, что полностью пластиковой будет памятная банкнота к Чемпионату мира по футболу, которую выпустят в первом квартале 2018 года.

"Какой она будет? Надеемся, что она будет красивой. Она будет изготовлена на пластиковом субстрате. Это означает, что вместо бумаги основой материала будет пластик. Особенностью это решения является то, что мы будем изготавливать все необходимые материалы, кроме самой полиэтиленовой пленки, самостоятельно", - пояснил глава "Гознака".

Теги: ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина
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