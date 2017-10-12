ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объявил о вводе в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг.

Она добавила, что новые купюры будут вводиться постепенно. Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 года.

ЦБ РФ летом этого года утвердил итоговый дизайн новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Предполагалось, что в обращение они поступят в октябре, сообщил в мае текущего года Георгий Лунтовский, занимавший тогда пост первого зампреда Банка России. По его словам, одна из банкнот будет выпущена с применением новых технологий, в частности, будет пропитана полимером для увеличения срока службы.

Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования по всей России. На купюре номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, на банкноте номиналом 200 рублей - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.