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Минэкономразвития дало прогноз замедления годовой инфляции до 2,7-2,8%

Месячная инфляция в октябре, по мнению ведомства, составит 0,2-0,3%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в октябре на уровне 0,2-0,3%, замедление годовой инфляции до 2,7-2,8%, говорится в докладе ведомства "Картина инфляции".

По итогам 2017 года министерство ожидает инфляцию в диапазоне 2,7-3,2%.

"С учетом укрепления рубля в сентябре потенциал для ускорения инфляции в октябре ограничен. Инфляция, вероятно, опустится ниже 3%. По оценке Минэкономразвития России, месячная инфляция в октябре вернется в положительную область и составит 0,2-0,3% (2,7-2,8% в годовом сравнении)", - отмечается в обзоре.

"В IV квартале 2017 года ожидается некоторое ускорение инфляции в терминах последовательных приростов. Очередной этап повышения заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы должен внести дополнительный вклад в восстановление потребительского спроса. В то же время при стабильной динамике обменного курса рубля высока вероятность того, что инфляция в конце года окажется ниже текущего прогноза Минэкономразвития (3,2% - ИФ). Наиболее вероятный диапазон значений для инфляции в декабре 2017 года оценивается как 2,7-3,2%", - прогнозируют в министерстве.

Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ держится на нулевом уровне пятую неделю подряд. Из данных Росстата по недельной инфляции с 3 по 9 октября следовало, что по состоянию на 9 октября годовая инфляция замедлилась до 2,8%.

В Минэкономразвития напоминают, что "в сентябре потребительская инфляция вновь обновила исторические минимумы". За сентябрь цены снизились на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась до 3,0%, что оказалось чуть ниже, чем прогнозировало Минэкономразвития (3,1-3,2%).

"Дефляция в сегменте плодоовощной продукции ожидаемо замедлилась: в сентябре плодоовощная продукция подешевела на 6,9% против 15,5% в августе. Снижение цен на плодоовощную продукцию за июль-сентябрь (составившее 27,8%) оказалось более существенным по сравнению с ожидаемым Минэкономразвития в июле (24%). Это объясняется в первую очередь высокими показателями урожая овощей открытого грунта, что стало возможным после нормализации погодных условий, а также увеличением предложения тепличных овощей. Одновременно продолжилось снижение цен нафрукты и цитрусовые, что, вероятно, связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля (цены на эту категорию товаров реагируют на курсовые колебания практически без лага)", - говорится в обзоре.

"Замедление темпов роста цен наблюдалось и на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции (как в годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов с коррекцией на сезонность). Здесь также сказался хороший урожай текущего года, который обусловил более существенное, чем объясняется сезонным фактором, снижение цен на сахар. В результате высокого урожая зерновых и снижения цен на зерно на внутреннем рынке замедляется темп роста цен на такие товары, как хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия", - отмечают в министерстве.

"Монетарная инфляция в сентябре несколько ускорилась в терминах последовательных приростов с коррекцией насезонность, однако этого ускорения оказалось недостаточно для повышения годовых темпов роста. В сентябре монетарная инфляция замедлилась c 3,0% до 2,9% в годовом выражении. С учетом разнонаправленной динамики курса в июле-августе и сентябре курсовой фактор вряд ли можно считать основной причиной наблюдаемого ускорения монетарной инфляции в терминах последовательных приростов. Более вероятно, что его основой сейчас является восстановление потребительского спроса", - говорится в докладе министерства.

В четверг о снижении прогноза по инфляции на 2017 год заявила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ в сентябре уже снизил прогноз по инфляции на 2017 год до 3,5-3,8%, а теперь, по ее словам, снизит до 3,2%.

"Действительно, инфляция сейчас в годовом выражении опустилась даже, по последним недельным данным, чуть ниже 3%. Мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

"По концу года мы снижаем свой прогноз по инфляции, мы уточним этот прогноз в ближайшие дни, скорее всего, инфляция будет около 3,2%", - сообщила Набиуллина.

Теги: Минэкономразвития
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