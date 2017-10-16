Медведев спрогнозировал инфляцию в РФ в 2017 году "чуть больше 3%"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает инфляцию по итогам года на уровне "чуть больше 3%". Об этом он заявил, открывая заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

"Российская экономика завершили адаптацию к новым условиям и вызовам, с которыми она столкнулась, и начала расти", - сказал Медведев. В частности, по словам премьера, увеличиваются такие ключевые показатели, как ВВП, промпроизводство, грузооборот, экспорт и импорт.

"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста", - отметил Медведев.

"Это происходит на уровне рекордно низкой инфляции. Она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран", - продолжил он.

По словам главы кабинета министров, с начала года она не вышла за пределы 2%. "По данным Росстата, порядка 1,7%. Да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения: может быть, чуть больше 3%", - заключил премьер, подчеркнув, что такого низкого уровня не было за всю новейшую историю России.

Официальный прогноз правительства по инфляции в 2017 году - 3,2%. При этом Минэкономразвития на прошлой неделе отметило в своем докладе "Картина инфляции", что наиболее вероятный диапазон по инфляции 2,7-3,2%.

На прошлой неделе о снижении прогноза по инфляции на 2017 год заявила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ в сентябре уже снизил прогноз по инфляции на 2017 год до 3,5-3,8%, а теперь, по ее словам, снизит до 3,2%.

"По концу года мы снижаем свой прогноз по инфляции, мы уточним этот прогноз в ближайшие дни, скорее всего, инфляция будет около 3,2%", - сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что инфляция сейчас в годовом выражении опустилась даже, по последним недельным данным, чуть ниже 3%. "Мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели", - заявила она.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь в субботу в Вашингтоне в кулуарах финансовой G20 высказал мнение, что текущее значение годовой инфляции уже "серьезно" отклонилось от таргета.

"У нас инфляция должна быть стабильна в определенном диапазоне, довольно узком от целевого значения в 4%. Значение в 2,8%, которое имеем сейчас - это уже довольно серьезное отклонение. Временных факторов там нет, потому что практически все индикаторы по всем группам товаров находятся существенно ниже 4%. Не знаю, какие там могут быть временные факторы? У нас продукты питания не снижаются год от года, это не единственный фактор, который находится ниже 4%, все основные инфляционные индикаторы находятся ниже 4%, в том числе базовая инфляция. Базовая инфляция, если брать месячные данные, очищенные от сезонности, в годовом выражении меньше 4% каждый месяц в этом году. Если все показатели ниже, значит, это монетарные факторы", - высказал свое мнение министр о причинах существенного отклонения инфляции от таргета.