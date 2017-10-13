Рубль слегка снизился к доллару и евро после роста накануне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль незначительно снижается к бивалютной корзине, корректируясь после роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,68-57,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,73 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,35 руб./EUR1 (+13 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 7,8 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 62,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,56 выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,55 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро после роста накануне из-за колебания цен на нефть. В пятницу утром котировки "черного золота" укрепляются, завершая неделю подъемом на оптимизме ОПЕК относительно ребалансировки рынка, а также на данных Минэнерго США относительно сокращения запасов и добычи нефти на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 0,78% - до $56,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,03% - до $51,12 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, опубликованным в четверг, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 2,75 млн баррелей - до 462,216 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,48 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на прошлой неделе на 0,85% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

С начала недели Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,3%.