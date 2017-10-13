Нефть выросла после существенного падения накануне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю подъемом на оптимизме ОПЕК относительно ребалансировки рынка.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени выросла на $0,29 (0,52%) - до $56,54 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,3 (0,59%) - до $50,9 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,7 (1,36%) - до $50,6 за баррель.

Падение стоимости Brent в ходе торгов в четверг достигало 1,6%, WTI - 2%, однако к закрытию рынка цены сократили падение благодаря данным о снижении запасов нефти в США.

Согласно данным Минэнерго, опубликованным в четверг, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 2,75 млн баррелей - до 462,216 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,48 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на прошлой неделе на 0,85% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей, сообщает MarketWatch.

С начала недели Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,3%.

ОПЕК ожидает, что предпринимаемые нефтедобывающими странами меры позволят им добиться сокращения избыточного предложения сырья и привести нефтяной рынок к балансу к концу третьего квартала 2018 года, сообщают источники агентства Bloomberg.

Эти ожидания основаны на том, что Ливия и Нигерия сохранят производство нефти на текущем уровне, а добыча сланцевой нефти в США в следующем году будет увеличиваться не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки, отмечают источники.