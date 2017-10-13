Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Обанкротившаяся Air Berlin выполнит последний полет 27 октября. Это будет рейс АВ6210, который вылетит, согласно расписанию, из Мюнхена в 21:35 и прибудет в берлинский аэропорт Тегель в 22:45 по местному времени, сообщила представитель Air Berlin изданию Deutsche Welle.

Большинство дальних рейсов авиакомпании уже отменены, а оставшиеся будут осуществляться до 15 октября. Ранее Air Berlin говорила о том, что планирует прекратить все полеты самое позднее до 28 октября. Германский авиаперевозчик объявил о процедуре банкротства 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Между тем ирландская авиакомпания Ryanair объявила о намерении обратиться в Европейскую комиссию относительно сделки между Deutsche Lufthansa AG и Air Berlin. Lufthansa покупает основную часть Air Berlin, в том числе 81 из 134 самолетов. Соглашение об этом было подписано 12 октября.

В том числе Lufthansa купит за 210 млн евро австрийскую "дочку" Niki Luftfahrt GmbH и региональную авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter mbH, базирующуюся в Дортмунде. Сумма соглашения может быть скорректирована к моменту её завершения. Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Также в сообщении после подписания соглашения отмечалось, что Air Berlin продолжает вести переговоры с британской easyJet Plc и другими потенциальными покупателями других активов авиакомпании.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил в четверг, что его авиакомпания возьмет на работу около 3 тыс. сотрудников Air Berlin. Штат обанкротившегося авиаперевозчика составляет порядка 8,5 тыс. человек.

Профсоюзы обвинили Lufthansa в попытке уклониться от социальной ответственности. Это связано с тем, что лишь около 1,3 тыс. сотрудников Air Berlin смогут сразу же перейти на работу в Lufthansa. Это те люди, которые в настоящее время работают в Niki и Walter. Остальным придется заново подавать заявления о трудоустройстве в Eurowings, которая является "дочкой" Lufthansa.

Air Berlin уже несколько лет пыталась решить свои финансовые проблемы, сокращая штат сотрудников и самолетный парк. По итогам 2016 года ее убыток увеличился до 781,9 млн евро по сравнению с 446,6 млн евро в предшествующий год, в то время как выручка, напротив, снизилась до 3,785 млрд евро с 4,082 млрд евро.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В прошлом году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Самолеты Air Berlin продолжают выполнять рейсы, поскольку правительство ФРГ выделило авиакомпании кредит на сумму 150 млн евро для поддержания текущей деятельности.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2016 году они перевезли рекордное количество пассажиров - 109,67 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат насчитывает около 123,3 тыс. человек.