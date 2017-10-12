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Lufthansa купит подразделения обанкротившейся Air Berlin за 210 млн евро

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Air Berlin Plc в четверг подписала соглашение с Deutsche Lufthansa AG о продаже ей ряда активов совокупной стоимостью примерно 210 млн евро.

Как сообщается в пресс-релизе Air Berlin, в том числе Lufthansa купит австрийскую "дочку" Niki Luftfahrt GmbH и региональную авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter mbH, базирующуюся в Дортмунде.

Сумма соглашения может быть скорректирована к моменту ее завершения. Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Air Berlin продолжает вести переговоры с британской easyJet Plc и другими потенциальными покупателями других активов авиакомпании, отмечается в сообщении.

Ранее в четверг гендиректор Lufthansa Карстен Шпор в интервью газете Rheinische Post заявлял, что его авиакомпания подпишет 12 октября договор о приобретении значительной части активов обанкротившегося германского авиаперевозчика Air Berlin.

Крупнейшая германская авиакомпания намерена приобрести австрийскую Niki, "дочку" Air Berlin, которую банкротство материнской компании не затронуло. Lufthansa планирует купить "предположительно 81 самолет, взять на работу 3 тыс. сотрудников Air Berlin". Общий объем расходов составит 1,5 млрд евро.

В целом парк обанкротившегося авиаперевозчика превышает 130 самолетов. По данным СМИ, часть из них купит британская бюджетная авиакомпания easyJet Plc.

Как сообщалось, о процедуре банкротства Air Berlin было объявлено 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Air Berlin уже несколько лет пыталась решить свои финансовые проблемы, сокращая штат сотрудников и самолетный парк. По итогам 2016 года ее убыток увеличился до 781,9 млн евро по сравнению с 446,6 млн евро в предшествующий год, в то время как выручка, напротив, снизилась до 3,785 млрд евро с 4,082 млрд евро.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В прошлом году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.

Самолеты Air Berlin продолжают выполнять рейсы, поскольку правительство ФРГ выделило авиакомпании кредит на сумму 150 млн евро для поддержания текущей деятельности.

Теги: Германия, Lufthansa, Air Berlin
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