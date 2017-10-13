Qualcomm потребовала запретить производство и продажу iPhone в Китае

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов Qualcomm в пятницу вывел спор с Apple Inc. на новый уровень: в поданных в Пекине судебных исках Qualcomm просит запретить производство и продажу iPhone в КНР. Китай - крупнейший рынок смартфонов в мире, на территории страны собирается большинство iPhone.

В исковом заявлении Qualcomm в суд Пекина, рассматривающий споры об интеллектуальной собственности, говорится, что Apple нарушила ее патенты. В связи с этим Qualcomm просит суд принять обеспечительные меры в виде запрета, заявила агентству Bloomberg представитель компании Кристине Тримбл.

"Apple использует изобретенные Qualcomm технологии и не платит за них", - сказала она.

Qualcomm получает основной объем выручки от производства и продажи чипов для мобильных телефонов, однако львиную долю ее прибыли составляют лицензионные платежи по различным патентам на технологии, лежащие в основе современных систем связи.

Ранее в этом году Apple подала иск против Qualcomm, обвинив ее в монополизации рынка. Антимонопольные органы Южной Кореи, США и Тайваня уже оштрафовали Qualcomm. Вскоре после этого Apple перестала платить за лицензии Qualcomm. По оценкам аналитиков, платежи Apple составляли до $2 млрд в годовой выручке Qualcomm, и последняя была вынуждена ухудшить годовые прогнозы прибыли.

В ответ Qualcomm выдвинула претензию к Apple в связи с нарушением патентных прав, отметив, что решения регуляторов, в том числе в США и Южной Корее, были основаны на ложных заявлениях.

Акции Qualcomm подешевели на 19% с начала 2017 года, тогда как отраслевой индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor подскочил на 35%. Цена бумаг Apple в текущем году увеличилась на 36%.