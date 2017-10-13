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Потери ВТБ от списания доли в "Открытии" составят 7 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВТБ, которому принадлежит 9,99% "Открытие Холдинга", может до конца года списать свою долю, потери банка составят порядка 7 млрд рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

"Да, нам, наверное придется его списать (пакет в "Открытие Холдинге" - ИФ), мы планируем его до конца года списать, и будут порядка 7 млрд рублей наши потери, которые, мы, повторяю, спишем и примем их на грудь", - сказал Костин. Он напомнил, что банк не покупал этот пакет, а получил его в результате "определенных залогов, которые были реализованы по кредитованию одной сделки".

По словам Костина, сумма списания для ВТБ "относительно большая, но не столь материальная", у банка есть запас прочности и прогноз по прибыли банка по МСФО на уровне 100 млрд рублей в 2017 году остается неизменным.

"Открытие Холдинг" является контролирующим акционером банка "Открытие". ЦБ РФ в конце августа 2017 года объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие" с использованием механизма Фонда консолидации банковского сектора. Если по итогам проверки временной администрации капитал "Открытия" окажется отрицательным, то он уменьшается до 1 рубля, и в этом случае действующие акционеры полностью утрачивают свои права собственности на банк.

На 1 сентября капитал "Открытия" был положительным, однако за месяц ушел в минус и на 1 октября составил -188,87 млрд рублей. Это значит, что средства акционеров будут списаны.

ВТБ в августе показал убыток в 7 млрд рублей по статье "прочие операционные доходы". В ВТБ тогда не смогли прокомментировать причину этих убытков.

Теги: ВТБ, Андрей Костин, Открытие
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