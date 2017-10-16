Акции "Открытия" на 40 млрд рублей перед санацией купил банк "Траст"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Перед вводом в "ФК Открытие" временной администрации близкие к нему структуры купили акции очевидно проблемного банка на 40 млрд рублей, последняя сделка почти на 14 млрд рублей была заключена 28 августа - накануне того, как ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытие", пишут "Ведомости".

Как следует из раскрытой банком информации, покупателем в общей сложности 13,07% акций "Открытия" был санируемый им банк "Траст". Как сообщили газете два источника, продавцами стали три пенсионных фонда, которые вместе с банком отправились в Фонд консолидации: НПФ РГС (владел 4,97% акций банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и "Лукойл-гарант" (2,99%).

По данным ЦБ, последняя сделка была завершена 30 август: тогда "Трасту" достались 4,97% акций "Открытия". В то же время, по информации Московской биржи, сделка была заключена 28 августа - не на следующий день, а накануне санации.

Представитель ЦБ не ответил газете, с какой целью проводились эти сделки и согласовывались ли они с регулятором.

Ранее в октябре регулятор заявил, что на финансовое оздоровление банковской группы "Открытия" понадобится около 450 млрд рублей.

29 августа ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Открытие". Как сообщалось, клиенты банка "Открытие" в августе забрали из кредитной организации почти 300 млрд рублей, этот отток более чем вдвое был перекрыт банком за счет привлечения средств ЦБ РФ.