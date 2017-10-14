Силуанов назвал примерные сроки подписания соглашения реструктуризации долга Венесуэлы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Условия реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ в целом подготовлены, при оперативном парафировании соглашения венесуэльской стороной есть вероятность до конца года подписать его, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Условия этой реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с министерством финансов такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания, действительно, до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", - сказал он в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне.

Уточнять, какие именно условия предложены, он отказался.

РФ в 2011 году предоставила Венесуэле кредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок российской промышленной продукции. В 2014 году Венесуэла, которая испытывает финансово-экономические трудности, обратилась к РФ с просьбой продлить период использования кредита. В сентябре 2016 года правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле, в соответствии с которым долг Венесуэлы на общую сумму $2,84 млрд консолидируется и гасится равными полугодовыми траншами в течение трех лет, начиная с марта 2019 года.

Эта сумма складывается из нескольких статей - просрочка по долгу и по процентам в размере $265 млн, проценты на просрочку - $14,5 млн, основной долг к погашению 30 сентября 2016 года - $265 млн, с 31 марта 2017 по 30 сентября 2021 года - $2,2 млрд, проценты к оплате 30 сентября - $87 млн.

Начиная с 26 сентября на использованную сумму кредита начисляются проценты по ставке 8% годовых, проценты по просрочке - 12%.