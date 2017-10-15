Минфин Украины выразил надежду на получение нового транша МВФ к концу года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда в рамках программы EFF к концу 2017 года.

"Мы ожидаем получить транш к концу года", - сказал он во время брифинга в Вашингтоне в воскресенье после встречи с руководством МВФ накануне.

Помимо этого, глава Минфина сообщил о завершении вместе с Международным валютным фондом анализа законопроекта о пенсионной реформе. "В целом никаких принципиальных расхождений мы не нашли и я уверен, что мы получим положительный отзыв как от Всемирного банка, так и МВФ", - сказал Данилюк.

В ответ на вопрос относительно рисков для экономики Украины в случае неполучения к концу года транша МВФ, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены. "Мы рассчитываем, что мы его получим", - подчеркнул он.

"Но в целом, мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. Мы долго работали над тем, чтобы усилить нашу экономику, чтобы сейчас не считать дни и месяцы, - добавил Данилюк. - Основной вопрос - это принять закон о приватизации, нам важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, тогда вопрос транша будет техническим вопросом".

Министр отметил, что прогресс достигнут в переговорах по цене на газ. "Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - отметил он.

Украина с 2015 года реализует с МВФ 4-летнюю программу расширенного финансирования EFF, в рамках которой рассчитывает получить около $17 млрд.