ФАС разработала план снижения цен на презервативы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила в правительство свои предложения о том, как сделать барьерные контрацептивы менее дорогими и более доступными. По мнению ФАС, снижение цен на презервативы возможно посредством устранения существующих административных и экономических барьеров.

В частности, ведомство предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, ограничить размер наценки на данный вид товара в розничных сетях, обязать фармацевтов в аптеках в первую очередь предлагать покупателям более дешевые изделия, а также рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

"Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте", - заключил начальник уравления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Кроме того, в ФАС заявляют о необходимости пропаганды использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. Для этого, считают в ведомстве нужна социальная реклама. Предлагается также включать обязательные разделы в образовательные программы среднего и высшего образования и использовать механизмы в теле- и киноиндустрии.